la scuola guidi apre alle famiglie incontri per illustrare la proposta

L’Istituto Comprensivo Forte dei Marmi presenta il programma degli appuntamenti dedicati alla Scuola Aperta per l’anno scolastico 20262027, un percorso pensato per accogliere famiglie e future studentesse e studenti della scuola secondaria di primo grado “Ugo Guidi”. Il primo incontro si terrà domani dalle 9 alle 10 inaugurando un calendario di appuntamenti articolato tra mattina e pomeriggio. Le giornate di Scuola Aperta offriranno l’opportunità di conoscere da vicino gli spazi della scuola, i progetti attivi, l’offerta formativa e le attività che caratterizzano il percorso didattico: dalle aule multimediali ai laboratori, ai progetti artistici e le attività teatrali, fino alle esperienze sportive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

