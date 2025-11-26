La scuola primaria di Portico per numero di alunni è piccola (appena una ventina di ragazzi), ma il metodo educativo che vi si pratica è riecheggiato perfino nei palazzi dell’ Unione Europea a Bruxelles. Infatti, il progetto educativo di nuova alfabetizzazione che si pratica alla ‘Ambrogio Traversari’ – New ABC – ha partecipato all’importante evento internazionale ‘10 Years of EU Migration Research and Innovation: Impacting Lives – Shaping the Future’, tenutosi il 18 novembre presso The Egg a Bruxelles. Spiega a questo proposito Rachele Antonini dell’università di Bologna che segue il progetto: "L’evento, promosso dalla Commissione Europea, ha celebrato un decennio di ricerca innovativa sull’immigrazione, mettendo in luce studi, sfide e soluzioni a beneficio delle politiche europee. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La scuola di Portico in cattedra a Bruxelles