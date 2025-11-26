La scuola di Ponte Pattoli | Per la riapertura servirà qualche settimana in più
La situazione del cantiere della scuola di Ponte Pattoli era peggiore del previsto e per questo l’inaugurazione slitterà di qualche settimana. A ottobre, infatti, il Comune aveva annunciato che al ritorno dalle vacanze di Natale, l’edificio sarebbe stato pronto. Ora però l’assessora alla Scuola, Francesca Tizi, annuncia che ci vorrà un po’ più di tempo. “I lavori procedono in modo serrato e proprio in questi giorni l’amministrazione comunale sta intensificando i sopralluoghi, quasi quotidiani, per verificare lo stato di avanzamento degli interventi residui – spiega -, la cui complessità ci spinge allo slittamento della consegna del plesso di alcune settimane rispetto alle ultime previsioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
