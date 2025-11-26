La scelta pionieristica di Roma nord Il municipio riconosce la violenza istituzionale

Nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il consiglio del municipio XV dha approvato all'unanimità l'ordine del giorno per il riconoscimento, la prevenzione e il contrasto della violenza istituzionale nei procedimenti civili e minorili.Il riconoscimento. 🔗 Leggi su Romatoday.it

L'ordine del giorno impegna anche presidenza e giunta a promuovere la formazione specialistica per gli operatori sociali e la diffusione della conoscenza nelle scuole delle convenzioni internazionali

