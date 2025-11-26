La Santa Sede rilancia il valore della monogamia e della sessualità coniugale

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il documento del Dicastero per la Dottrina della Fede. Il Dicastero per la Dottrina della Fede ha pubblicato una nuova nota dedicata al tema dell’ esclusività della coppia e della vita sessuale nel matrimonio, approfondendo il significato profondo della monogamia. Il testo, approvato da Papa Leone XIV e firmato dal prefetto del Dicastero, si apre con una citazione di Papa Francesco: « Dio stesso ha creato la sessualità, che è un regalo meraviglioso ». Il documento, intitolato Una caro (“una sola carne”), viene presentato come un vero e proprio elogio della monogamia, vista non soltanto come alternativa alla poligamia, ma come realtà complessa e ricca. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

