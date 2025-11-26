La Santa Sede rilancia il valore della monogamia e della sessualità coniugale
Il documento del Dicastero per la Dottrina della Fede. Il Dicastero per la Dottrina della Fede ha pubblicato una nuova nota dedicata al tema dell' esclusività della coppia e della vita sessuale nel matrimonio, approfondendo il significato profondo della monogamia. Il testo, approvato da Papa Leone XIV e firmato dal prefetto del Dicastero, si apre con una citazione di Papa Francesco: « Dio stesso ha creato la sessualità, che è un regalo meraviglioso ». Il documento, intitolato Una caro ("una sola carne"), viene presentato come un vero e proprio elogio della monogamia, vista non soltanto come alternativa alla poligamia, ma come realtà complessa e ricca.
