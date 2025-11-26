La Samb ritrova la Coppa Italia Obiettivo passaggio del turno
Obiettivo passaggio del turno. La Samb punta ai quarti di finale di Coppa Italia e questa sera contro il Brescia proverà a proseguire la marcia in questa competizione. Palladini darà spazio a chi ha meno minuti sulle gambe ed allo stesso tempo presenterà la migliore formazione possibile. In questa ci saranno anche il difensore centrale Mirco Chelli e l’attaccante Christian Iaiunese che ha recuperato dalla forte contusione al ginocchio. Spazio a Moussa Tourè in mediana con il classe 2005 che rientra in una gara ufficiale dopo il turno di squalifica scontato contro il Pineto. Spazio ad Alessandro Sbaffo in avanti, con capitan Eusepi che resterà a riposo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
TvSei. . Serie C. Pineto, impresa sfiorata: con la Samb è 1-1 Blitz solo sfiorato quello del Pineto a San Benedetto contro la Samb. Gli uomini di Tisci escono con un pareggio (1-1): dopo il vantaggio di Bruzzaniti, è Candellori a fissare il risultato - facebook.com Vai su Facebook
La Samb ritrova la Coppa Italia. Obiettivo passaggio del turno - La Samb punta ai quarti di finale di Coppa Italia e questa sera contro il Brescia proverà a proseguire la marcia in questa competizione. Da ilrestodelcarlino.it
Samb, ora la Coppa Italia: il piano di allenamenti settimanali - SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel pomeriggio, alle 15, la Samb si ritrova al campo Marconi di Stella di Monsampolo del Tronto. Lo riporta veratv.it
Samb, serata di Coppa: al Riviera (ore 20.30) arriva il Brescia. Palladini sceglie le seconde linee - Non ci riesce in campionato dallo scorso 4 ottobre ed ora cerca di riassaporare il gusto della vittoria nel match ... Da msn.com