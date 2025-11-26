la samb ritrova la coppa italia obiettivo passaggio del turno

Obiettivo passaggio del turno. La Samb punta ai quarti di finale di Coppa Italia e questa sera contro il Brescia proverà a proseguire la marcia in questa competizione. Palladini darà spazio a chi ha meno minuti sulle gambe ed allo stesso tempo presenterà la migliore formazione possibile. In questa ci saranno anche il difensore centrale Mirco Chelli e l’attaccante Christian Iaiunese che ha recuperato dalla forte contusione al ginocchio. Spazio a Moussa Tourè in mediana con il classe 2005 che rientra in una gara ufficiale dopo il turno di squalifica scontato contro il Pineto. Spazio ad Alessandro Sbaffo in avanti, con capitan Eusepi che resterà a riposo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

