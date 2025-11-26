La Salis li indottrina fin da piccoli | prime lezioni di sesso già a 3 anni

Laverita.info | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco Silvia Salis vara un progetto a Genova che coinvolge 300 bambini da 3 a 6 anni: «Da qui può partire un movimento culturale che scardini il populismo becero che ha invaso il Paese». Speriamo di no.. L’esperimento choc per bimbi trans. Il King’s college, in collaborazione col servizio sanitario nazionale britannico, inietterà i bloccanti della pubertà ai più giovani (dai 10 ai 15 anni) per un test sugli effetti avversi.. 🔗 Leggi su Laverita.info

la salis li indottrina fin da piccoli prime lezioni di sesso gi224 a 3 anni

© Laverita.info - La Salis li indottrina fin da piccoli: prime lezioni di sesso già a 3 anni

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Salis Indottrina Fin Piccoli