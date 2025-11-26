La Salernitana prepara il derby | Villa e Matino si allenano a parte

Salernotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ripresa questo pomeriggio la preparazione della Salernitana presso il centro sportivo Mary Rosy. Inizia la settimana di lavoro che porta alla trasferta contro il Benevento, in programma lunedì 1 dicembre alle 20:30. Gli uomini guidati da mister Giuseppe Raffaele hanno svolto un lavoro aerobico. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

la salernitana prepara il derby villa e matino si allenano a parte

© Salernotoday.it - La Salernitana prepara il derby: Villa e Matino si allenano a parte

News recenti che potrebbero piacerti

salernitana prepara derby villaLa Salernitana prepara il derby: Villa e Matino si allenano a parte - I due calciatori potrebbero comunque essere recuperati per la partita di Benevento, in programma lunedì primo dicembre nel Sannio ... Secondo salernotoday.it

salernitana prepara derby villaSalernitana, l'emergenza in vista del derby conferma la necessità di rinforzarsi in tutti i reparti - Lunedì sera, la Salernitana affronterà il Benevento al Vigorito nell'ultima sfida diretta del ... Da tuttosalernitana.com

salernitana prepara derby villaBenevento a porte aperte e Salernitana alle prese con gli acciaccati: comincia il derby - La squadra sannita sosterrà l'allenamento di giovedì pomeriggio in pubblico. Come scrive salernotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Salernitana Prepara Derby Villa