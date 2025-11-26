La Ruota Della Fortuna giovedì 27 novembre non andrà in onda | ma Gerry ha una bella notizia

La Ruota Della Fortuna, cambio programmazione per il game show più amato del momento: cosa cambierà giovedì 27 novembre. E’ un dato di fatto, Gerry Scotti e Samira Lui sono la coppia televisiva del momento. La Ruota Della Fortuna continua a portare in casa Mediaset numeri da capogiro, battendo record di quella specifica fascia oraria, il prime time. Samira Lui e Gerry Scotti, La Ruota Della Fortuna (MediasetInfinity) – cityrumors.it Concorrente dello show, Stefano De Martino con il suo Affari Tuoi, che non sembra riuscire a raggiungere il game di Canale5 nonostante gli ottimi ascolti che anche lui fa. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - La Ruota Della Fortuna, giovedì 27 novembre non andrà in onda: ma Gerry ha una bella notizia

Approfondisci con queste news

La famosa trasmissione televisiva "La Ruota della Fortuna" diventa un gioco per tutta la famiglia; gira la ruota, compra una lettera e prova a indovinare la soluzione Facile e divertente: il regalo ideale per adulti e ragazzi; semplice da spiegare e da giocare, - facebook.com Vai su Facebook

La ruota dei campioni in prima serata anche giovedì 27 novembre: salta la puntata de La ruota della fortuna - it è in grado di anticipare che salterà la puntata de La ruota della fortuna. Secondo fanpage.it

La Ruota della Fortuna non si ferma più, Affari Tuoi nei guai: cambia la programmazione (con una grande novità) - Scopri cosa Mediaset ha in serbo per la prima serata e la novità sul calendario dello show. Lo riporta libero.it

Gerry Scotti: "Sono bravo a fare la Ruota della Fortuna, ma sono anche quello che ha preteso di rifarla" - Il celebre game show di Canale 5, condotto da Gerry Scotti, si conferma uno dei programmi più seguiti del momento, capace di ... Si legge su comingsoon.it