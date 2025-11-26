La ruota dei campioni il 27 novembre il speciale in prime time del quiz di Scotti e i rischi della sovraesposizione
Le trasmissioni di grande successo rappresentano spesso una strategia primaria per le emittenti televisive di ampliare la propria audience, consolidando la propria presenza sia in daytime che in prime time. Un esempio significativo è rappresentato dal ritorno de La Ruota della Fortuna, che sta dimostrando di essere uno dei fenomeni più rilevanti della stagione televisiva, attirando un pubblico sempre più ampio. Questo approfondimento analizza la recente programmazione e le strategie di promozione del celebre quiz, esaminando anche i rischi di sovraesposizione e la concorrenza tra le principali reti nazionali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
