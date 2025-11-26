La Ruota dei Campioni | Gerry Scotti torna giovedì 27 novembre su Canale 5

Giovedì 27 novembre, alle ore 20.40 su Canale 5, Gerry Scotti torna a intrattenere il pubblico con un nuovo speciale de “La Ruota dei Campioni”. Dopo il successo della prima puntata, il programma propone ancora una volta sfide ad alto tasso di adrenalina tra i migliori concorrenti della stagione de “La Ruota della Fortuna”. La sfida si fa intensa. La serata sarà strutturata in tre incontri tematici, ciascuno composto da cinque round. Tre concorrenti si affronteranno alla volta e i migliori di ogni manche accederanno alla sfida finale. I tre giocatori che avranno accumulato il montepremi più alto si contenderanno l’ultimo round, determinando chi diventerà Campione dei Campioni. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - La Ruota dei Campioni: Gerry Scotti torna giovedì 27 novembre su Canale 5

Scopri altri approfondimenti

La Ruota dei Campioni torna giovedì. Come rendere ordinarie puntate che dovrebbero essere straordinarie Canale 5 sceglie di trasmettere un secondo appuntamento del torneo in appena quattro mesi di messa in onda de La Ruota della Fortuna. La decision - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv: Affari tuoi contro La ruota della fortuna, campioni a confronto. Il primo bilancio tra i due big di Rai 1 e Canale 5 Vai su X

Gerry Scotti pigliatutto: dopo De Martino, batte la fiction Rai e rilancia “Chi vuol essere Milionario” - Il successo della Ruota della Fortuna è ormai un caso televisivo: ascolti che sovvertono i rapporti di forza tra reti e generi, un pubblico ... Riporta huffingtonpost.it

La ruota della fortuna, non solo access Gerry Scotti resterà anche nel total prime time. L'asso che Mediaset non può tenersi nella manica - La ruota della fortuna, versione total prime time, ha ottenuto ascolti eclatanti e Mediaset pensa di riproporla anche nella prossima stagione. Si legge su affaritaliani.it

La scelta di Canale 5 con La Ruota della Fortuna - La Ruota della Fortuna con il torneo dei Campioni farà il suo ritorno in prima serata con Gerry Scotti e Samira Lui, ma ... Da novella2000.it