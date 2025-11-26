La Roma si sdoppia | turnover in Europa e squadra top col Napoli

Gasp prepara quattro cambi col Midtjylland, poi per Conte riecco Pellegrini e Baldanzi. Con Dybala arma in più. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Roma si sdoppia: turnover in Europa e squadra top col Napoli

Altri contenuti sullo stesso argomento

Torna il Festival Popolare Italiano – XII edizione con la mia direzione artistica, dall’8 novembre al 20 dicembre al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Roma. Quest’anno il Festival si sdoppia in due rassegne che raccontano le radici e il presente dell - facebook.com Vai su Facebook

Roma, la doppia rincorsa di Konè: un posto in Champions e fare gol bit.ly/3X3vckW #AsRoma Vai su X

Probabili formazioni Roma Lille/ Quote: turnover per Gasperini (Europa League, oggi 2 ottobre 2025) - Curiosamente è un nuovo confronto con il calcio francese dopo la vittoria a Nizza della scorsa giornata, speriamo che sia un segnale di buon auspicio ma, al di là di questo, è di buon auspicio per la ... ilsussidiario.net scrive

Roma, turnover in Europa League con Gasperini. Il Messaggero: "Tutti protagonisti" - Questa settimana comincia anche la prima fase di Europa League e la Roma cambierà aspetto dopo aver trionfato di misura nel derby contro la Lazio. Da tuttomercatoweb.com

Probabili formazioni Roma Viktoria Plzen/ Quote: c’è turnover (Europa League, oggi 23 ottobre 2025) - Probabili formazioni Roma Viktoria Plzen, quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita di Europa League, oggi giovedì 23 ottobre 2025 Rotazioni assicurate nelle probabili formazioni Roma ... Riporta ilsussidiario.net