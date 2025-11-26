La Roma si sdoppia | turnover in Europa e squadra top col Napoli

Gazzetta.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gasp prepara quattro cambi col Midtjylland, poi per Conte riecco Pellegrini e Baldanzi. Con Dybala arma in più. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

la roma si sdoppia turnover in europa e squadra top col napoli

© Gazzetta.it - La Roma si sdoppia: turnover in Europa e squadra top col Napoli

Altri contenuti sullo stesso argomento

Probabili formazioni Roma Lille/ Quote: turnover per Gasperini (Europa League, oggi 2 ottobre 2025) - Curiosamente è un nuovo confronto con il calcio francese dopo la vittoria a Nizza della scorsa giornata, speriamo che sia un segnale di buon auspicio ma, al di là di questo, è di buon auspicio per la ... ilsussidiario.net scrive

Roma, turnover in Europa League con Gasperini. Il Messaggero: "Tutti protagonisti" - Questa settimana comincia anche la prima fase di Europa League e la Roma cambierà aspetto dopo aver trionfato di misura nel derby contro la Lazio. Da tuttomercatoweb.com

Probabili formazioni Roma Viktoria Plzen/ Quote: c’è turnover (Europa League, oggi 23 ottobre 2025) - Probabili formazioni Roma Viktoria Plzen, quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita di Europa League, oggi giovedì 23 ottobre 2025 Rotazioni assicurate nelle probabili formazioni Roma ... Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Roma Sdoppia Turnover Europa