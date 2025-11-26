La rivelazione di Childish Gambino | Ho avuto un ictus nel 2024

Childish Gambino ha rivelato di aver avuto un ictus nel 2024. All’epoca il cantante, al secolo Donald Glover, aveva cancellato la sua tournée mondiale parlando di un “malessere” dopo uno show a New Orleans, senza però entrare troppo nei dettagli. Il rapper e attore aveva spiegato di essere stato sottoposto a un intervento chirurgico, e di avere tempi di ripresa piuttosto lunghi, cosa che l’aveva portato a rimandare prima, e poi a sospendere del tutto le rimanenti date. Il racconto di Childish Gambino. Durante la sua esibizione al festival Camp Flog Gnaw di Tyler, the Creator, a Los Angeles, Glover ha deciso di raccontare per la prima volta cosa sia davvero accaduto un anno fa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La rivelazione di Childish Gambino: «Ho avuto un ictus nel 2024»

