La rinascita di Polonara e la prima passeggiata | Carrozzina bye bye

Bologna, 26 novembre 2025 – Lo aveva promesso alla moglie Erika e all’amico Nicolò De Devitiis, conduttore delle Iene, che lo ha accolto all’uscita dall’ospedale Sant’Orsola e che ha raccontato la sua lotta contro la leucemia mieloide che lo ha portato al trapianto di midollo e al coma di 10 giorni dovuto una complicanza post operatoria. La passeggiata di Polonara con la sua Erika: "Carrozzina bye bye". Il video La promessa a Erika e all’amico de Le Iene Nicolò De Devitiis: “Tornerò in piedi”. “Ora sei su quella carrozzina Achille, ma entro la fine del mese la salutiamo vero?”. E così è stato: Achille Polonara, il campione di basket ex Virtus e da pochi giorni convocato come capitano della Nazionale di basket dall’ex ct bianconero, Mister Banchi, che gli ha affidato la guida (anche se virtuale) degli Azzurri, ha pubblicato sul suo profilo Instagram la prima passeggiata sulle sue lunghe gambe da cestista, mano nella mano con l’inseparabile Erika. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

