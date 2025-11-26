La rinascita del Milan va oltre i big Gabbia e Bartesaghi gregari deluxe

Non è soltanto il Milan dei big come Rafa Leao e Christian Pulisic, o Luka Modric e Adrien Rabiot. Il nuovo corso targato Massimiliano Allegri, al momento d’argento vivo a -2 dalla Roma, è anche quello dei “normal one”. Gregari di lusso, con i debiti distinguo. Sempre meno ordinari, sempre più incisivi. Rilanciati, incoraggiati, trattenuti. Tradotto: Matteo Gabbia, Davide Bartesaghi, Alexis Saelemaekers. Titolarissimo, con Max, il 26enne: una panchina di riposo in coppa col Lecce, poi sempre in campo dal primo all’ultimo minuto. Perfettamente a suo agio da guida della difesa a tre razionale (si veda come interviene a calmare i compagni). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La rinascita del Milan va oltre i “big“. Gabbia e Bartesaghi, gregari deluxe

Argomenti simili trattati di recente

Milan: Dal buio alla rinascita. Dai Derby di Pioli a quello di Max Allegri ? #Milan: Dal buio alla rinascita. Dai #Derby di #Pioli a quello di #MaxAllegri ... - facebook.com Vai su Facebook

Milan, la rinascita della difesa rossonera con Allegri: focus su Gabbia, Pavlovic e Tomori #SempreMilan #ACMilan #Milan Vai su X

La rinascita del Milan va oltre i “big“. Gabbia e Bartesaghi, gregari deluxe - Nel Diavolo secondo Allegri spiccano anche il centrale (titolarissimo) e il 19enne che ha scalato le gerarchie ... Secondo msn.com