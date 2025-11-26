La Rimadesio si morde le mani Colpo sfiorato col super Legnano Alla fine però paga a canestro

In questi casi si dice "perdere a testa alta". O cose del genere. Ma il rammarico in casa Rimadesio c’è e tanto, prima di tutto perché quella contro la capolista Legnano è la terza di fila, di sconfitta, al PalaDesio (inframezzate però dalle sontuose vittorie di Lumezzane e Montecatini) e perdere così tanto di fronte ai propri tifosi – che hanno comunque applaudito i giocatori – non è mai bello. E poi perché contro Legnano la squadra di Desio ha condotto per quasi 30 minuti, costantemente nei primi 20 (anche in doppia cifra), meno nei secondi quando gli ospiti hanno serrato le fila dietro e trovato i canestri di Cizauskas (20 punti tutti nel terzo e quarto periodo) e soprattutto dell’ex Sodero (21) da oltre i 6 e 75. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

