La rettrice Aiello apre la tappa leccese del 10° FMWJ dedicata a pace diritti e cambiamento climatico

Dopo le due giornate baresi, avviate il 25 novembre scorso presso l’Università di Bari, il 10° Forum of Mediterranean Women Journalists torna a Lecce con l’apertura della terza giornata, il 27 novembre, affidata alla Rettrice dell’Università del Salento, Maria Antonietta Aiello, prima donna alla. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

