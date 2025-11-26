La rete di Islamitaly | espulso l' Imam di Torino ecco le prove del suo legame con i fratelli musulmani

Un primo grande risultato nel contrasto al fondamentalismo islamico: l'imam di Torino Mohamed Shahin, della moschea Omar Ibn Al Khattab di via Saluzzo, ha ricevuto il decreto di espulsione, firmato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, per motivi di sicurezza nazionale. Ora si trova in un Cpr a Caltanissetta, ma ha comunque tentato l'ultima carta, facendo richiesta di asilo. Una decisione, quella del Viminale, che arriva dopo le frasi di Shahin dello scorso 9 ottobre durante una manifestazione ProPal, a sostegno dell'attacco del 7 ottobre di Hamas a Israele, ritenendolo un atto di resistenza dopo qulli che descriveva come anni di occupazione israeliana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

