La Regione Piemonte accorpa 7 scuole nel Torinese | impegno Pnrr per non dover restituire i soldi all' Europa

Torinotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Città metropolitana di Torino a luglio ha deciso di non procedere, ora in extremis la Regione Piemonte ha dato la zampata: da settembre sette scuole del Torinese potrebbero essere accorpate, fuse insomma, tecnicamente dimensionate. L'operazione è ritenuta obbligata, a fronte anche del numero. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

la regione piemonte accorpa 7 scuole nel torinese impegno pnrr per non dover restituire i soldi all europa

© Torinotoday.it - La Regione Piemonte accorpa 7 scuole nel Torinese: impegno Pnrr per non dover restituire i soldi all'Europa

Argomenti simili trattati di recente

regione piemonte accorpa 7La Regione Piemonte accorpa 7 scuole nel Torinese: impegno Pnrr, se no i Comuni devono restituire i soldi - La Città metropolitana di Torino a luglio ha deciso di non procedere, ora in extremis la Regione Piemonte ha dato la zampata: da settembre sette scuole del Torinese potrebbero essere accorpate, fuse i ... Segnala torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Regione Piemonte Accorpa 7