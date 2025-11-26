La Regione Piemonte accorpa 7 scuole nel Torinese | impegno Pnrr per non dover restituire i soldi all' Europa
La Città metropolitana di Torino a luglio ha deciso di non procedere, ora in extremis la Regione Piemonte ha dato la zampata: da settembre sette scuole del Torinese potrebbero essere accorpate, fuse insomma, tecnicamente dimensionate. L'operazione è ritenuta obbligata, a fronte anche del numero. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
