La regina Máxima d' Olanda che veste di giallo in Indonesia… e non è un caso

Questa volta la reale, per un impegno istituzionale in Indonesia, sceglie un outfit total yellow. Un look perfetto - come sempre - ma ricco di simbolismo, perché si stratta di una nuance che nel Paese asiatico simboleggia nobiltà.

