La Reggia ora è Museo Dopo due anni di lavoro l’ingresso a pieno titolo nel circuito del bello

C’è un momento, nella vita dei luoghi, in cui la storia smette di essere un’eco lontana e torna a parlare con voce viva. Per la Villa Reale di Monza quel momento è arrivato l’altro ieri, quando Regione Lombardia ha ufficializzato ciò che da tempo sembrava solo un orizzonte possibile: la Reggia è, a tutti gli effetti, un museo. Un riconoscimento che non è soltanto un titolo, ma il sigillo di un percorso di rinascita costruito passo dopo passo, fra restauri, riaperture e nuove visioni culturali. La delibera regionale corona anni di lavoro del Consorzio Villa Reale e Parco, che ha guidato un costante e serrato processo di valorizzazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

