La psicologia nel calcio è ancora a un livello superficiale simbolico è ferma a slogan e discorsi Athletic

La psicologia nel calcio è ancora a un livello superficiale, simbolico, attraverso slogan e discorsi (Athletic) Nello spogliatoio del l’Arsenal sono comparse sciarpe con lo slogan “Make it happen” che sintetizza l’approccio motivazionale di Arteta che usa simboli, rituali e analogie per rafforzare identità e convinzione della squadra. Obiettivo: vincere la Premier League. Gli esperti spiegano che questi stimoli creano energia ma diventano efficaci solo se supportati da un sistema psicologico strutturato, capace di guidare il comportamento sotto pressione. Arteta, come altri allenatori d’élite, cerca ispirazioni esterne per migliorare comunicazione, mentalità e prestazioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

