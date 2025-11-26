La psicologia nel calcio è ancora a un livello superficiale simbolico è ferma a slogan e discorsi Athletic
La psicologia nel calcio è ancora a un livello superficiale, simbolico, attraverso slogan e discorsi (Athletic) Nello spogliatoio del l’Arsenal sono comparse sciarpe con lo slogan “Make it happen” che sintetizza l’approccio motivazionale di Arteta che usa simboli, rituali e analogie per rafforzare identità e convinzione della squadra. Obiettivo: vincere la Premier League. Gli esperti spiegano che questi stimoli creano energia ma diventano efficaci solo se supportati da un sistema psicologico strutturato, capace di guidare il comportamento sotto pressione. Arteta, come altri allenatori d’élite, cerca ispirazioni esterne per migliorare comunicazione, mentalità e prestazioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L’approccio psicologico di Pep Guardiola che ha raggiunto 1000 panchine. Dal mio libro "Palla al centro. La psicologia applicata al calcio". @edizionimulino tinyurl.com/2b72hldg Vai su X
L'importanza della figura del mental coach per una squadra di calcio #mentalcoach #mentalcoaching #psicologiadellosport #psicologosportivo - facebook.com Vai su Facebook