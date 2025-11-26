La Provincia di Sondrio verso l’acquisto dell’ex Riello di Morbegno | qui un campus di alta formazione tecnica e un centro per l’impiego
Morbegno (Sondrio), 26 novembre 2025 – Si va verso un passaggio decisivo per quello che è il futuro pensato per l’area ex Riello di Morbegno dove da più di un anno – esattamente dal 30 agosto 2024 – è cessata definitivamente l’attività, conseguenza della decisione della multinazionale Carrier di spostare le lavorazioni in altri impianti. All’ordine del giorno del prossimo Consiglio provinciale che si terrà venerdì al termine degli Stati Generali della Montagna vi è infatti il punto 6 dedicato – testualmente – all’“Acquisizione strategica del compendio immobiliare “Riello” sito in Morbegno da destinare a Centro per l’impiego di Morbegno e Polo Multifunzionale Provinciale (Campus di Alta Formazione Tecnica). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Cinque Mulini 2025: trionfano i giovanissimi Amanuel e Shimket. Brillano anche gli atleti della provincia di Sondrio #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com Vai su Facebook
#PoliziaLocale Siglato un accordo di collaborazione con la Provincia di Sondrio per garantire la sicurezza stradale e urbana nelle aree interessate dai Giochi Olimpici #MilanoCortina2026 reglomb.it/RzTx50XkPn7 Vai su X
Regionali in Lombardia, il voto provincia per provincia: Fontana stravince a Bergamo, Brescia e Sondrio - Quasi un plebiscito per il governatore uscente Attilio Fontana, candidato vincitore del centrodestra in queste elezioni regionali del 2023, che guadagna il secondo turno in Lombardia con il 56,27 per ... Lo riporta fanpage.it
Sondrio: morto Enrico Dioli, ex presidente della Provincia - Sondrio, 15 aprile 2025 – La morte di Enrico Dioli porta via un altro pezzo di storia della politica valtellinese. Da ilgiorno.it
Sondrio verso l'autonomia, Maroni: "Al via l'iter per trasformarla in Provincia a Statuto speciale" - Il Presidente della Regione Lombardia a Santa Caterina per la Coppa del Mondo di Sci: “Martedì porteremo in Giunta una norma che avvia il processo di trasformazione della Provincia di Sondrio in una ... Si legge su quotidiano.net