La Provincia di Sondrio verso l’acquisto dell’ex Riello di Morbegno | qui un campus di alta formazione tecnica e un centro per l’impiego

Morbegno (Sondrio), 26 novembre 2025 – Si va verso un passaggio decisivo per quello che è il futuro pensato per l’area ex Riello di Morbegno dove da più di un anno – esattamente dal 30 agosto 2024 – è cessata definitivamente l’attività, conseguenza della decisione della multinazionale Carrier di spostare le lavorazioni in altri impianti. All’ordine del giorno del prossimo Consiglio provinciale che si terrà venerdì al termine degli Stati Generali della Montagna vi è infatti il punto 6 dedicato – testualmente – all’“Acquisizione strategica del compendio immobiliare “Riello” sito in Morbegno da destinare a Centro per l’impiego di Morbegno e Polo Multifunzionale Provinciale (Campus di Alta Formazione Tecnica). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

