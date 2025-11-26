la proporzionale con il premio a destra come fosse antani

A sentire le dichiarazioni degli ultimi giorni, si direbbe che in Italia siano diventati improvvisamente tutti proporzionalisti. Immagino dunque che i lettori abituali di questa newsletter, o quanto meno i più distratti e i meno smaliziati, si aspettino da parte mia grida di giubilo, cui mi abbandonerei ben volentieri, se non sapessi già che si tratta di un gioco delle tre carte. Si pensa infatti a una nuova legge proporzionale, ma una proporzionale – ecco il trucco – con un ricco premio di maggioranza, così da riprodurre esattamente tutti i principali difetti del maggioritario di coalizione in cui siamo impantanati da oltre trent’anni, e dal quale i proporzionalisti (come me) vorrebbero invece uscire. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

