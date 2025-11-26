La promozione della Ue spinge la manovra e deprime la sinistra | atteso anche l’ok da 5 miliardi sul Pnrr

“L’approvazione di Bruxelles ci conferma che siamo sulla buona strada, percorsa con responsabilità e serietà”, aveva detto ieri il ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti, commentando la decisione della Commissione europea che ha promosso il documento programmatico di bilancio dell’Italia. E’ intanto attesa al vertice di maggioranza di oggi l’operazione-verità sui nodi della manovra 2026. L’Italia, già promossa con il rialzo del rating da Moody’s, ha incassato il via libera della Commissione Ue  alla Legge di Bilancio. Secondo quanto indicato dal viceministro all’Economia Maurizio Leo, entro questa settimana si dovrebbe trovare la quadra sulle modifiche più spinose, dalle banche agli affitti brevi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

