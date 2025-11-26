La Promessa anticipazioni 27 novembre | Ana e vuole riconquistare Ricardo con la complicità di Santos

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Ana spera di rimediare ai suoi errori e di riunire la famiglia La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Santos è disposto a tutto per vedere i suoi genitori riuniti e il ricatto a Pia è la sua ultima arma. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Jana ha seguito il consiglio di Ramona e si è confidata con Leocadia, raccontandole il giorno in cui suo fratello fu .

