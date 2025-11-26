La presunzione di innocenza è stata cancellata | con il consenso libero e attuale ogni uomo sarà uno stupratore fine a prova contraria
Roma, 26 nov – L’articolo 27 della Costituzione recita: “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”. Ciò non varrà più quando sarà modificato l’articolo 609-bis del Codice penale. “Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni”, si legge nel testo passato alla Camera con voto unanime. A Fabio Roia, presidente del tribunale di Milano, è stato chiesto se questa modifica porterà a una sorta di inversione della prova perché l’uomo dovrà dimostrare che la donna fosse consenziente in ogni fase del rapporto sessuale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
