La presunzione di innocenza è stata cancellata | con il consenso libero e attuale ogni uomo sarà uno stupratore fine a prova contraria

Ilprimatonazionale.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 26 nov – L’articolo 27 della Costituzione recita: “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”. Ciò non varrà più quando sarà modificato l’articolo 609-bis del Codice penale. “Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni”, si legge nel testo passato alla Camera con voto unanime. A Fabio Roia, presidente del tribunale di Milano, è stato chiesto se questa modifica porterà a una sorta di inversione della prova perché l’uomo dovrà dimostrare che la donna fosse consenziente in ogni fase del rapporto sessuale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

La presunzione di innocenza è stata cancellata: con il "consenso libero e attuale" ogni uomo sarà uno stupratore fine a prova contraria

