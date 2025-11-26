La presenza di un fibroma all’utero può compromettere la fertilità?
Buongiorno dottore, ho 28 anni e mi hanno trovato un fibroma all’utero. Non sto cercando una gravidanza adesso, ma in futuro sicuramente vorrò diventare madre. La cosa quindi mi preoccupa perché ho paura che possa compromettere la mia fertilità. Conviene operarlo subito o tenerlo semplicemente sotto controllo? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
