La presenza di un fibroma all’utero può compromettere la fertilità?
Buongiorno dottore, ho 28 anni e mi hanno trovato un fibroma all’utero. Non sto cercando una gravidanza adesso, ma in futuro sicuramente vorrò diventare madre. La cosa quindi mi preoccupa perché ho paura che possa compromettere la mia fertilità. Conviene operarlo subito o tenerlo semplicemente sotto controllo? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
Argomenti simili trattati di recente
Fibroma uterino, trovato nesso con la presenza di ftalati nell'ambiente - Ora questa ricerca appena pubblicata sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences accende i riflettori anche sulla loro dispersione nell'ambiente. Secondo repubblica.it
Fibroma uterino: la tecnica mini-invasiva dell’embolizzazione per salvare l’utero - 25 cm, che cresce nell’utero, al suo interno, all’interno della sua parete e anche al suo esterno. Lo riporta iodonna.it
Fibroma uterino: che cos'è e quali sintomi comporta il tumore benigno diagnosticato a Sharon Stone - Dopo aver scoperto quasi per caso di avere un tumore fibroide, più comunemente conosciuto con il termine di fibroma, l'attrice Sharon Stone ne ha parlato apertamente su Instagram, rassicurando i fan ... Scrive vanityfair.it