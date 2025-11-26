La Pittura dello Spirito di Carlo Adolfo Schlatter a Palazzo Medici Riccardi
Dal 27 novembre 2025 al 22 febbraio 2026 le Sale Fabiani di Palazzo Medici Riccardi ospitano la mostra “Carlo Adolfo Schlatter. Artista dello spirito”, un grande percorso dedicato a una delle figure più singolari del panorama artistico fiorentino del primo Novecento. La rassegna è promossa dalla. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sussurri di Pace – Collettiva di Pittura Dal 21 al 27 novembre 2025, la Chiesa dello Spirito Santo di Ostuni si trasforma in un luogo di silenzio, colore e armonia con la nuova mostra collettiva Sussurri di Pace. Un percorso visivo che unisce stili, sensibilità e ling - facebook.com Vai su Facebook
Mostra di #calligrafia e #pittura della #gioventù tibetana: un glorioso capitolo di unità e spirito giovanile Vai su X
La Pittura dello Spirito di Carlo Adolfo Schlatter a Palazzo Medici Riccardi - La mostra, con appendice al Vieusseux, è un prezioso invito ad un'autentica rivalutazione di questo delicatissimo artista fiorentino e della sua casa- Si legge su firenzetoday.it