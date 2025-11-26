La Pittura dello Spirito di Carlo Adolfo Schlatter a Palazzo Medici Riccardi

Dal 27 novembre 2025 al 22 febbraio 2026 le Sale Fabiani di Palazzo Medici Riccardi ospitano la mostra “Carlo Adolfo Schlatter. Artista dello spirito”, un grande percorso dedicato a una delle figure più singolari del panorama artistico fiorentino del primo Novecento. La rassegna è promossa dalla. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

La Pittura dello Spirito di Carlo Adolfo Schlatter a Palazzo Medici Riccardi - La mostra, con appendice al Vieusseux, è un prezioso invito ad un'autentica rivalutazione di questo delicatissimo artista fiorentino e della sua casa- Si legge su firenzetoday.it

