Venerdì 28 novembre, ore 11.00, piazza dell'Elefante CATANIA – Nella periferia di Catania ci sono piazze che diventano spazi di sport e apprendimento. È quello che sta accadendo in Piazza dell'Elefante a Librino, dove la nuova pista da skate – con micro ramp, quarter, box in plastica e gomma riciclata, che si aggiunge a quella già esistente realizzata dal Comune – completa un intervento di rigenerazione che oggi vede la nascita del più grande Gravity Park della città. È il cuore del progetto "Libera Talenti Librino", promosso dall'Associazione Talità kum ETS, vincitore del bando "Spazi aggregativi di prossimità" dell'Impresa Sociale Con i Bambini, con il supporto di Fondazione Laureus Italia.

"La Piazza dei Talenti": a Librino si inaugura il più grande Gravity Park di Catania