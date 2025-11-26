La perla d’acciaio solca i mari ecco il 58Steel di Sanlorenzo
La Spezia, 26 novembre 2025 – A 15 anni dalla ridefinizione del linguaggio degli yacht in acciaio, Sanlorenzo scrive il prossimo capitolo della sua evoluzione con il debutto di 58Steel, il raffinato successore dell'acclamato 57Steel. Dotato di un nuovissimo sistema di propulsione ibrido diesel-elettrico e con un concetto di spazio a bordo completamente ripensato, 58Steel, disegnato da Zuccon International Project per gli esterni, è un vero superyacht. “Il 58Steel incarna la filosofia di un superyacht che ridefinisce proporzioni, privacy e prestazioni, offrendo una nuova dimensione di navigazione silenziosa e sostenibile”, dice Massimo Perotti, executive chairman di Sanlorenzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
