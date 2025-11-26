analisi delle recenti evoluzioni nella rappresentazione dei Borg in Star Trek. Le recenti narrazioni legate ai Borg, uno dei più iconici e potenti personaggi dell’universo Star Trek, hanno subito modifiche che hanno suscitato discussioni tra fan e critici. Questi cambiamenti, ora riconosciuti ufficialmente nel canone del franchise, riguardano principalmente le limitazioni imposte alle capacità assimilative dei Borg, in particolare nei confronti di Species 8472. la scoperta del relitto Borg in Fluidic Space. la rappresentazione del derelitto e le implicazioni. In Star Trek: Voyager: Homecoming #3, scritto da Susan e Tilly Bridges e disegnato da Angel Hernandez, si narra di una scoperta intrigante: un relitto di una nave Borg in Fluidic Space, il dominio degli Species 8472. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - La peggior modifica dei borg in star trek ora ufficiale