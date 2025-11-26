La paura può salvare la vita anche davanti ai disastri naturali
Uno studio neozelandese dimostra che la paura, se gestita correttamente, può aiutare le persone a reagire e prepararsi meglio davanti a terremoti e calamità naturali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
Noi possiamo. Con te. Nessuno può salvare il pianeta da solo, ma uniti possiamo fare tanto. Possiamo fermare la crisi climatica, velocizzare la transizione ecologica, costruire la pace e combattere l'ecomafia. Ogni giorno, senza paura, fino a cambiare davvero - facebook.com Vai su Facebook
La paura può salvare la vita anche davanti ai disastri naturali - Uno studio neozelandese mostra che riconoscere la paura aiuta a prepararsi meglio ai disastri naturali e a ridurre il panico collettivo. Come scrive gazzetta.it
Paura o coraggio, dov’è il valore della vita? - In un recente corso che abbiamo tenuto a Madrid, al Círculo de Bellas Artes, organizzato da AnnaMaria Marcos del Cano della UNED, la figura dell’Antigone sofoclea ha “interpretato” molte delle ... Scrive huffingtonpost.it
L'invito a non avere paura della vita - In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. Si legge su avvenire.it