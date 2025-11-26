La passeggiata coi cani i documenti e il camper sotto la neve | mistero sul proprietario scomparso

Campo Imperatore, Gran Sasso d’Italia. Tra vento gelido e nebbia fitta, un camper chiuso e immobile da giorni nel piazzale dell’altopiano ha catturato l’attenzione di chi si è avventurato tra i pochi sentieri accessibili. Le ruote del mezzo affondano nella neve, e di chi fosse alla guida non c’è alcuna traccia. I documenti recuperati all’interno del camper riconducono a un uomo di 44 anni, di nazionalità polacca, scomparso dal 19 novembre. La situazione è stata segnalata dai visitatori e dagli escursionisti che, notando la staticità del veicolo, hanno lanciato l’allarme. La funivia di Campo Imperatore è chiusa per manutenzione stagionale, rendendo l’accesso al piazzale ancora più complicato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La passeggiata coi cani, i documenti e il camper sotto la neve: mistero sul proprietario scomparso

