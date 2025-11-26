la pantera torna a ruggire milva un nuovo album tesoro di emozioni e inediti

A quattro anni dalla sua scomparsa, Milva torna come un’emozione che non ha mai smesso di vibrare e una voce che riemerge dal tempo per toccare il cuore con la stessa potenza di sempre. Un regalo dal titolo ‘ Milva: nuove tracce ’, in uscita venerdì, che è molto di più di un album. È un gesto d’amore verso questa grande artista che da Goro ha conquistato il mondo e a tutti gli amanti della musica: un album che libera registrazioni realizzate nel 2009, mai pubblicate e rimaste custodite per oltre quindici anni, conservando preziosamente un’energia artistica che non si è mai spenta, riaprendo il dialogo interrotto e svelando un tesoro troppo prezioso per andare perduto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

