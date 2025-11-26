La palestra della Solidarietà di piazzale Bob Marley è stata riaffidata in via diretta alla Polisportiva Nazareno, attuale gestore, che ha presentato un progetto di rigenerazione e gestione di cui la Giunta del Comune di Carpi ha riconosciuto l’interesse pubblico.L’affidamento diretto, approvato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - La Palestra della Solidarietà di Carpi va alla Polisportiva Nazareno