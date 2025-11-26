La pace in Ucraina secondo Donald Trump il controverso piano punto per punto | Siamo molto vicini all’accordo

Il progetto di pacificazione per l’Ucraina corre tra pressioni diplomatiche, equilibri geopolitici e fragilità interne. L’Europa teme un accordo che potrebbe riscrivere la sicurezza del continente. Il piano di pace del presidente Usa Donald Trump per l’Ucraina ha scatenato una valanga di dibattiti diplomatici. E ci sono ancora ostacoli importanti da superare. Gli Usa stanno comunque spingendo per porre fine ai combattimenti tra Russia e Ucraina. (ANSA FOTO) – Notizie.com La proposta presentata a Kiev la scorsa settimana era orientata verso la Russia, ma l’Ucraina e altri Paesi europei hanno presentato una serie di controproposte. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - La pace in Ucraina secondo Donald Trump, il controverso piano punto per punto: “Siamo molto vicini all’accordo”

