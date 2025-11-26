La pace all' ombra del Vesuvio è già tramontata dopo un giorno e Avs fa i conti con il flop alle urne
Come certi amori che alternano momenti di tregua a furiosissime liti. Un giorno a sorridere a Napoli, cartoline dal Golfo, quello dopo di nuovo in guerra, armati uno contro l'altra. Il destino di Elly Schlein e Giuseppe Conte, la pace all'ombra del Vesuvio e le foto abbracciati a Roberto Fico (presenti anche gli angeli custodi Bonelli e Fratoianni), sono durati meno di 24 ore. Già, perché ieri al risveglio tutto è ripreso come prima, come sempre. L'ex presidente del Consiglio, che in Campania si è giocato l'osso del collo, festeggia la sopravvivenza a modo suo, ovvero bruciando tutti sul tempo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Chiudi gli occhi... Senti ancora il profumo del mare e il tintinnio dei bicchieri all’ombra di questo angolo di pace? - facebook.com Vai su Facebook
La pace all'ombra del Vesuvio è già tramontata dopo un giorno e Avs fa i conti con il flop alle urne - Un giorno a sorridere a Napoli, cartoline dal Golfo, quello dopo di nuovo in ... Scrive iltempo.it
All'ombra del Vesuvio 'fusion' per cercare il 'boccone perfetto' - Un trend attuale trova terreno fertile in Campania: la cucina nikkei, fusione tra la sacralità giapponese e la vivacità ... Riporta ansa.it
Suoni all'ombra del Vesuvio dal 28 aprile per 'MusiKammare' - Si chiama "MusiKammare" ed è un nuovo progetto dedicato alla promozione e alla diffusione della musica napoletana nelle sue diverse declinazioni di generi e stili. Riporta ansa.it