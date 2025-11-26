La pace all' ombra del Vesuvio è già tramontata dopo un giorno e Avs fa i conti con il flop alle urne

Come certi amori che alternano momenti di tregua a furiosissime liti. Un giorno a sorridere a Napoli, cartoline dal Golfo, quello dopo di nuovo in guerra, armati uno contro l'altra. Il destino di Elly Schlein e Giuseppe Conte, la pace all'ombra del Vesuvio e le foto abbracciati a Roberto Fico (presenti anche gli angeli custodi Bonelli e Fratoianni), sono durati meno di 24 ore. Già, perché ieri al risveglio tutto è ripreso come prima, come sempre. L'ex presidente del Consiglio, che in Campania si è giocato l'osso del collo, festeggia la sopravvivenza a modo suo, ovvero bruciando tutti sul tempo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

