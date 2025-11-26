La nuova moda per gli ultra ricchi | allenamenti esclusivi con i campioni del tennis durante le vacanze nei resort

Sdraio a riva, panorama paradisiaco, mare calmo, cocktail, piatto di frutta e. lezione di tennis con uno tra Carlos Alcaraz, Matteo Berrettini (e fratello), Paula Badosa e tanti altri. Insomma, ampia scelta a seconda della destinazione della propria vacanza. È la nuova moda degli ultra ricchi, frequentatori di mete paradisiache come Maldive, Messico, Marocco e tante altre. Basta prenotare in un resort da sogno convenzionato con la Lux Tennis, società leader nella gestione delle lezioni private con dei tennisti famosi in resort di lusso, che ha come brand ambassadors Martina Hingis e David Ferrer. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

