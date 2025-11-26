La nuova moda per gli ultra ricchi | allenamenti esclusivi con i campioni del tennis durante le vacanze nei resort
Sdraio a riva, panorama paradisiaco, mare calmo, cocktail, piatto di frutta e. lezione di tennis con uno tra Carlos Alcaraz, Matteo Berrettini (e fratello), Paula Badosa e tanti altri. Insomma, ampia scelta a seconda della destinazione della propria vacanza. È la nuova moda degli ultra ricchi, frequentatori di mete paradisiache come Maldive, Messico, Marocco e tante altre. Basta prenotare in un resort da sogno convenzionato con la Lux Tennis, società leader nella gestione delle lezioni private con dei tennisti famosi in resort di lusso, che ha come brand ambassadors Martina Hingis e David Ferrer. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Il suono del vinile non passa di moda, neanche in questa nuova sessione invernale. Giovedì 27 Novembre #Analogicamente, Vol. 2. Cena, apericena o aperitivo. Scegli la tua formula ideale. Listening selection by Frequence Aka @claudiosalvatidjgmail.c @_ - facebook.com Vai su Facebook
La nuova moda per gli ultra ricchi: allenamenti esclusivi con i campioni del tennis durante le vacanze nei resort - Tutto è gestito dalla "Lux Tennis": i resort di lusso offrono lezioni private con i campionissimi. Come scrive ilfattoquotidiano.it
Nella vigna e poi a bere, la nuova moda dei ricchi in California - La nuova moda dei ricchi in California è andare a fare la vendemmia nella contea di Sonoma, famosa per i suoi vini, e poi i bere i frutti del ... Si legge su ansa.it
Quella moda dei ricchi californiani di vendemmiare a Napa: costo, 5mila dollari a persona - Provare l’esperienza della vita e del lavoro nelle vigne, e poi godere dei frutti del proprio raccolto. Si legge su repubblica.it