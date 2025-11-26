La nuova legge sul femminicidio | Così si colma una lacuna che ha pesato per anni
Il Parlamento approva la legge che introduce nel codice penale un reato autonomo di femminicidio, punito con l'ergastolo. Una svolta che arriva mentre aumentano i casi di violenza estrema contro le donne e cresce la richiesta di tutele più efficaci. Fanpage ne ha parlato con Valerio de Gioia, magistrato e consulente della Commissione d'inchiesta sul Femminicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
