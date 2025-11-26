La nuova edizione dell' Abbejazzario si apre con il polistrumentista Antonello Salis
L'associazione culturale Dai de jazz presenta la sesta edizione del progetto “L’Abbejazzario”, la rassegna musicale promossa allo scopo di diffondere la conoscenza della cultura e musica africano-americana e soprattutto il jazz. Quest’anno “L’Abbejazzario” acquisisce una nuova veste e diviene. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
