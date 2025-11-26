La nuova difesa Ue? Passa dai distretti italiani Parla Donazzan

Un jolly chiamato distretti. L’Italia lo offre come modello di sviluppo al macro tema della difesa europea, dopo che nel marzo 2024 la Commissione ha pubblicato una proposta di regolamento sul programma per l’industria europea della difesa e sul quadro di misure per garantire la disponibilità e l’approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa (Edip). Il testo è stato approvato dalla plenaria di Strasburgo. Formiche.net ne ha parlato con la relatrice ombra, l’europarlamentare di EcrFdI Elena Donazzan, legando il ragionamento complessivo al grande tema delle alleanze, oltre che da nuovi mezzi, al fine di costruire una difesa realmente inclusiva. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La nuova difesa Ue? Passa dai distretti italiani. Parla Donazzan

Approfondisci con queste news

Accolta la richiesta presentata dalla difesa che ha depositato una nuova valutazione psichiatrica: periti di nuovo in aula per valutare la capacità di Chukwuka Nweke. Sarà analizzata nuovamente l’imputabilità del 39enne nigeriano che in primo grado era stato - facebook.com Vai su Facebook

Abbiamo partecipato alla Prima Conferenza Nazionale sull’Artico, “L’Artico: La Difesa e il Sistema Paese nelle nuove sfide della competizione globale”, che si è svolta al Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) a Roma. Un evento dedicato alle dinamiche geopo Vai su X

Il Parlamento Ue dà il via libera definitivo al primo Programma europeo per la difesa: cosa prevede - “Privilegia gli appalti congiunti: più gli Stati membri acquistano insieme più possono contare sui fondi dell’UE” ... Lo riporta msn.com

Difesa, Ue-India verso un accordo: interessi comuni e forniture al centro dei negoziati - Nuova Delhi vuole modernizzare il proprio esercito e ha firmato ... Come scrive it.euronews.com

Video. Difesa, Ue-India verso un accordo: quali sono gli interessi in comune - Nuova Delhi vuole modernizzare il proprio esercito e ha firmato ... Secondo it.euronews.com