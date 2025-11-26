La nuova area giochi per bambini nel parco di Milano | altalene castelli e pavimento anti-trauma
Si sono conclusi i lavori di riqualificazione, depavimentazione e sostituzione di tutti i giochi nell'area del Giardino Oriana Fallaci, tra via Quadronno e via Crivelli. Lo spazio per bambini è all'interno del parco da 5.800 metri quadri. I lavoriNel giardino si trova ora un'area giochi rinnovata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Con l’inaugurazione della nuova area dedicata ai controlli di sicurezza, al primo piano e con 14 postazioni dotate di macchinari radiogeni di ultima generazione, si completa il nuovo terminal partenze e si fa largo un nuovo modo di concepire il luogo - facebook.com Vai su Facebook
Questa mattina a #Orio #BGY è stata inaugurata la nuova area del Terminal dove da domani 14 nuove macchine xray di ultima generazione miglioreranno l'esperienza dei passeggeri in partenza senza limiti sui liquidi Ne parliamo qui mxpairport.it/forum/vie Vai su X
Una nuova area giochi per la Pediatria: è il regalo di Gardaland all'ospedale di Negrar - Da oggi i piccoli pazienti dell’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar avranno a disposizione una nuovissima area giochi realizzata grazie a Merlin’s Magic Wand – l’organizzazione benefica ... Segnala bresciatoday.it
La nuova area giochi per bambini nel parco di Milano: altalene, castelli e pavimento anti-trauma - Nel giardino si trova ora un'area giochi rinnovata tra altalene, castelli con torri per arrampicata, scivoli, paletti per l’equilibrio, giochi a molla e una giostrina. Lo riporta milanotoday.it
Inaugurata la nuova area giochi Gardaland in ospedale Negrar - Da oggi i piccoli pazienti dell'IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar avranno a disposizione una nuovissima area giochi realizzata grazie a Merlin's Magic Wand - Si legge su ansa.it