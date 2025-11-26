La nuova area giochi per bambini nel parco di Milano | altalene castelli e pavimento anti-trauma

26 nov 2025

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione, depavimentazione e sostituzione di tutti i giochi nell'area del Giardino Oriana Fallaci, tra via Quadronno e via Crivelli. Lo spazio per bambini è all'interno del parco da 5.800 metri quadri. I lavoriNel giardino si trova ora un'area giochi rinnovata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

