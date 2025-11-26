La nota del Vaticano sulla monogamia | Il sesso non si riduce alla procreazione ma rafforza l’unione e il piacere tra i coniugi
«Dio stesso ha creato la sessualità, che è un regalo meraviglioso»: la frase è di Papa Francesco, ma compare anche nella nota pubblicata oggi dalla Santa Sede. Il documento, firmato dal prefetto del Dicastero per la dottrina della fede e approvato da Papa Leone XIV, vuole essere un « elogio alla monogamia », come richiamato già dal titolo Una caro (“una sola carne” in latino), ma anche una chiarificazione della posizione della Chiesa su alcune questioni riguardanti la sessualità e la vita di coppia. Infatti, «la monogamia – si legge – non è semplicemente l’opposto della poligamia. È molto di più, e il suo approfondimento permette di concepire il matrimonio in tutta la sua ricchezza e fecondità. 🔗 Leggi su Open.online
