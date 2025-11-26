La neve fa il bis sul monte Cimino

. Dopo essere scesa sabato 22 novembre, questa mattina presto, mercoledì 26, è stato registrato un nuovo episodio sulla vetta, con i fiocchi che hanno interessato le quote superiori ai 900 metri.Secondo il centro meteo Cemer, “aria molto fredda a 500 hPa (tra -29. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

La prima neve sul Monte Viglio, meta di molti appassionati di escursionismo che occupa gran parte dell’estensione montuosa dei Càntari. Ig Stefano Benfante #MonteViglio #VisitLazio #LazioIsMe #LazioEternaScoperta - facebook.com Vai su Facebook

È arrivata la spolverata di neve sul Monte Cimone Vai su X

Prima neve in Sardegna, fiocchi bianchi sul Gennargentu: imbiancato anche il Monte Limbara – Video - L'ondata di freddo porta la prima neve della stagione sui monti sardi. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Gli Juhyou, i mostri di neve sul Monte Zao in Giappone sono in pericolo - D’inverno, sulla cima del Monte Zao, un vulcano che si erge tra le prefetture giapponesi di Yamagata e di Miyagi, fa talmente freddo che le formazioni ghiacciate accumulate sui tronchi e i rami degli ... Scrive siviaggia.it

Monte Grappa, senza catene sotto la neve: due ragazzi soccorsi - ASOLO – Avventura finita male per due giovani che, nel pomeriggio di oggi, hanno tentato di raggiungere la vetta del Monte Grappa a bordo di un Land Rover Discovery, ignorando però un dettaglio ... Secondo ilgazzettino.it