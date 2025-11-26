La Natività di Lotto al Museo diocesano di Milano
“La Natività”, realizzata esattamente cinque secoli fa da Lorenzo Lotto, è il capolavoro che quest’anno propone ai visitatori il Museo Diocesano di Milano “Carlo Maria Martini”. Servizio di Andrea Domaschio. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
