La movida diventa buona Aperyshow sbarca in città | Evento per beneficenza

Chiamatela, se volete, la buona movida. Il consorzio The Corp, il primo in Italia attivo nel settore dell’intrattenimento, sbarca a Milano con una serie di iniziative dal valore sociale. Si va dall’evento Aperyshow, interamente dedicato alla beneficenza, al progetto Aut Dance con cui la storica discoteca Hollywood punta ad rendere il locale di corso Como accogliente e inclusivo anche per le persone disabili o con disturbi dello spettro autistico, fino alla creazione di nuovi poli culturali in due aree in corso di riqualificazione: l’ex Macello di viale Molise e il Milano Certosa District, al cui interno nascerà il Nomad, simbolo della nightlife sostenibile, un nuovo locale che aprirà al pubblico a febbraio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

