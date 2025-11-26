In Italia da 21 anni, sposato e con due figli nati a Torino, a Mohamed Shahin, cittadino egiziano e imam della moschea Omar Ibn Al Khattab di San Salvario, era stato revocato il permesso di soggiorno e notificato un decreto di espulsione con rimpatrio immediato in Egitto. La procedura è stata sospesa dalla richiesta di protezione internazionale e l’imam è stato portato in tutta fretta al Cpr di Caltanissetta. Il motivo? Secondo i legali l’imam potrebbe essere torturato in patria e per evitare questa spiacevole situazione il provvedimento è stato prontamente bloccato. Ma facciamo un passo indietro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La mossa del legale: così l'imam di Torino vuol evitare l'espulsione